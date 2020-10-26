В Госдуме оценили идею ввести должность омбудсмена по борьбе с коррупцией

Заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Владимир Гутенёв прокомментировал RT предложение директора Института исследования проблем современной политики Антона Орлова создать в России институт уполномоченного по борьбе с коррупцией.

По мнению Гутенёва, «чем больше сил будет брошено на борьбу с коррупцией, и если эти силы будут здоровые, тем лучше будет для нашей страны».

«Но мы очень часто были свидетелями, когда создаваемые новые институты, к сожалению, не обретали своей силы... Мне кажется, что весьма эффективно работает и механизм обращений к депутатскому корпусу, который пишет запросы в различные правоохранительные, надзорные органы, защищая интересы граждан, в том числе и от коррупции на всех уровнях... Достаточно активно работают общественные советы при тех же самых федеральных органах исполнительной власти, но должен сказать, что и сами министерства, создав внутри себя подразделения, основной задачей которых является борьба с коррупцией, достаточно активно в этом преуспели», — подчеркнул депутат.

Парламентарий предположил, что в качестве механизма создание такой должности не было бы лишним.

«Но я бы сверхбольших ожиданий на данном этапе пока не связывал бы с этим. Мне кажется, во многом будет зависеть от того, кому будет доверено, в случае создания, возглавить эту структуру», — заключил он.

Ранее Орлов предложил создать в России институт уполномоченного по борьбе с коррупцией.

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