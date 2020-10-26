В России предложили создать должность омбудсмена по борьбе с коррупцией

Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов предложил создать в России институт уполномоченного по борьбе с коррупцией. Копия письма на имя премьер-министра Михаила Мишустина есть в распоряжении RT.

В своём обращении политолог отметил, что коррупция оказывает ощутимое негативное воздействие на развитие экономики и стала одной из главных проблем современности, с которой можно эффективно бороться, лишь объединив усилия государства и гражданского общества.

Орлов отметил, что решить данную задачу можно было бы с помощью создания в России должности федерального омбудсмена по борьбе с коррупцией.

По его мнению, он мог бы заниматься выявлением излишних бюрократических процедур, анализом проектов правовых актов и подготовкой предложений по совершенствованию антикоррупционного законодательства, а также работать с общественными запросами.

«В связи с этим и в преддверии провозглашённого ООН Международного дня борьбы с коррупцией 9 декабря прошу вас оценить целесообразность создания в Российской Федерации института уполномоченного (омбудсмена) по борьбе с коррупцией», — говорится в тексте обращения.

Ранее Генеральная прокуратура назвала регионы России с самым высоким показателем коррупционной преступности.

Согласно докладу главы ведомства Игоря Краснова, средний уровень коррупционных преступлений в России составляет 21,1 правонарушения на 100 тыс. населения страны.