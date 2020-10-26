Лесопожарные службы потушили за сутки пять природных пожаров в России
- РИА Новости
«По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки в России ликвидированы пять лесных пожаров на площади 113 га», — цитирует РИА Новости сообщение.
Уточняется, что к полуночи 26 октября на территории России действовал один лесной пожар на площади менее одного га, который активно тушили.
Ранее в пресс-службе регионального Минприроды сообщили, что в Удмуртии объявлен закрытым пожароопасный сезон.