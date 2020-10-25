Лесопожарные службы потушили за сутки три природных пожара в России

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В России лесопожарные службы за сутки потушили три природных пожара на площади 6 гектаров, сообщает Авиалесоохрана.
Лесопожарные службы потушили за сутки три природных пожара в России
  • РИА Новости

«По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки в России ликвидировано 3 лесных пожара на площади 6 гектаров», — приводит РИА Новости сообщение.

Уточняется, что к полуночи 25 октября на территории России действовали два лесных пожара на площади 99 гектаров, которые активно тушили.

Ранее в пресс-службе регионального Минприроды сообщили, что в Удмуртии объявлен закрытым пожароопасный сезон

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