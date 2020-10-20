В Удмуртии объявили закрытым пожароопасный сезон

Короткая ссылка
В Удмуртии объявлен закрытым пожароопасный сезон. Об этом рассказали в пресс-службе регионального Минприроды.
В Удмуртии объявили закрытым пожароопасный сезон
  • РИА Новости

Как сообщает интернет-издание «Сусанин», с 19 октября началась подготовка к следующему сезону.

За текущий год в лесах произошло 20 пожаров. Общая площадь — 1,7 га. На прилегающих к лесам землям выявлено девять полевых пожаров.

Показатель по средней площади возгорания признан одним из наименьших в Приволжском федеральном округе — 0,0854 га.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в начале октября в Подмосковье ограничили пребывание в лесах из-за высокой пожароопасности.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить