В Удмуртии объявили закрытым пожароопасный сезон

В Удмуртии объявлен закрытым пожароопасный сезон. Об этом рассказали в пресс-службе регионального Минприроды.

Как сообщает интернет-издание «Сусанин», с 19 октября началась подготовка к следующему сезону.

За текущий год в лесах произошло 20 пожаров. Общая площадь — 1,7 га. На прилегающих к лесам землям выявлено девять полевых пожаров.

Показатель по средней площади возгорания признан одним из наименьших в Приволжском федеральном округе — 0,0854 га.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в начале октября в Подмосковье ограничили пребывание в лесах из-за высокой пожароопасности.