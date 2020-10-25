Ефремов сообщил ОНК, что надеется на смягчение приговора

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RT
Осуждённый за ДТП со смертельным исходом актёр Михаил Ефремов пока не писал заявлений во ФСИН с просьбами оставить его в хозотряде СИЗО или направить в определённую исправительную колонию. Об этом RT сообщил ответственный секретарь ОНК Москвы Алексей Мельников, навестивший артиста в СИЗО.
Ефремов сообщил ОНК, что надеется на смягчение приговора
  • © РИА Новости / Пресс-служба Мосгорсуда

«Моё распределение произойдёт не моим хотением, а решением руководства ФСИН, в соответствии с законодательством», — привёл правозащитник слова Ефремова.

Мельников рассказал также, что хотя актёр огорчён приговором Мосгорсуда, но говорит, что работой своих новых адвокатов удовлетворён.

«Ефремов считает, что на исход дела повлиял резонанс, но надеется на смягчение приговора в кассационной инстанции», — сообщил собеседник RT.

Представитель ОНК добавил, что быт Ефремова мало изменился.

«Он находится в прежней камере, с теми же соседями. Из-за карантина перестали поступать передачи, но актёр говорит, что тюремный интернет-магазин работает нормально. Перед встречей с ОНК Ефремов смотрел по телевизору фильм «Статский советник», где играет одну из ролей», — сказал Мельников.

Мосгорсуд 22 октября смягчил приговор Михаилу Ефремову по делу о ДТП со смертельным исходом в центре Москвы, снизив срок наказания с восьми до семи с половиной лет лишения свободы в колонии общего режима. 

Защита артиста сообщила о намерении подать кассационную жалобу на это решение.

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