Вертолёты и суда привлечены к поискам пропавших в Азовском море

В поисках троих членов экипажа, пропавших после взрыва на танкере в Азовском море, участвуют семь морских судов и два вертолёта.

Об этом сообщили журналистам в пресс-службе МЧС России.

«Поиски трёх пропавших людей продолжаются. В ночное время было обследовано 400 кв. км. В настоящий момент к спасательной операции привлечено семь морских судов, спланирована работа двух вертолётов Ми-8 МЧС России из городов Симферополь и Геленджик», — цитирует ведомства Интефракс.

Специалисты рассчитали модель траектории движения пропавших членов экипажа и организовали их поиски в береговой черте.

Ранее танкер «Генерал Ази Асланов» отбуксировали на якорную стоянку в район порта Кавказ.

Вечером 24 октября на судне под российским флагом в акватории Азовского моря произошёл взрыв. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту нарушения требований пожарной безопасности.

По данным ведомства, на танкере произошло возгорание взрывоопасной смеси груза — легковоспламеняющейся жидкости.

После инцидента с танкера эвакуировали десять членов экипажа, ещё трое оказались за бортом, их поиски продолжаются.