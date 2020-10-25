Вертолёты и суда привлечены к поискам пропавших в Азовском море
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Об этом сообщили журналистам в пресс-службе МЧС России.
«Поиски трёх пропавших людей продолжаются. В ночное время было обследовано 400 кв. км. В настоящий момент к спасательной операции привлечено семь морских судов, спланирована работа двух вертолётов Ми-8 МЧС России из городов Симферополь и Геленджик», — цитирует ведомства Интефракс.
Специалисты рассчитали модель траектории движения пропавших членов экипажа и организовали их поиски в береговой черте.
Ранее танкер «Генерал Ази Асланов» отбуксировали на якорную стоянку в район порта Кавказ.
Вечером 24 октября на судне под российским флагом в акватории Азовского моря произошёл взрыв. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту нарушения требований пожарной безопасности.
По данным ведомства, на танкере произошло возгорание взрывоопасной смеси груза — легковоспламеняющейся жидкости.
После инцидента с танкера эвакуировали десять членов экипажа, ещё трое оказались за бортом, их поиски продолжаются.