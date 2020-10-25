Росморречфлот рассказал о ходе поисков моряков в Азовском море

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В Росморречфлоте рассказали о результатах ночных поисков моряков с повреждённого взрывом в Азовском море танкера «Генерал Ази Асланов».
Росморречфлот рассказал о ходе поисков моряков в Азовском море
  • РИА Новости
  • © Виталий Тимкив

«Пока ничего нового. Ночью задействовали вертолёт. Работал два часа, но ничего не нашли. С катера «Александр Сизонцев» нашли плавающий газовый баллон с лямками. Это всё, что было на акватории», — сказал собеседник РИА Новости.

В ведомстве добавили, что поиски пропавших людей продолжаются.

Ранее стало известно, что повреждённый взрывом в Азовском море танкер «Генерал Ази Асланов» отбуксировали на якорную стоянку в район порта Кавказ.

Вечером 24 октября на танкере под российским флагом в акватории Азовского моря произошёл взрыв. По факту ЧП на танкере в Азовском море начата доследственная проверка.

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