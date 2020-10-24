Вирусолог назвал срок стабилизации ситуации с коронавирусом в России

Вирусолог, бывший глава отдела микробиологии латентных инфекций Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, профессор Виктор Зуев оценил возможные сроки стабилизации ситуации с коронавирусом в России.

«Следующим летом. Думаю, что в июле будут значительные улучшения. Известно, что пневмотропные вирусы боятся тепла», — заявил он в интервью «Парламентской газете».

Вирусолог также выразил мнение, что снижению заболеваемости будет способствовать усиление масочного режима и вакцинация.

«Кроме того, у нас увеличилось число переболевших и бессимптомников — это взносы в копилку иммунной прослойки, которая должна достигнуть 60%, чтобы создать тупиковую ситуацию для вируса», — добавил он.

Ранее замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов спрогнозировал период спада заболеваемости коронавирусом в России в феврале-марте 2021 года.

Врач-иммунолог кандидат медицинских наук Зоя Скорпилева в беседе с URA.RU оценила влияние бессимптомной формы COVID-19 на иммунитет.