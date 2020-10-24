В «Роскосмосе» прокомментировали арест руководителя КЦ «Восточный»

В «Роскосмосе» прокомментировали арест директора филиала АО «ЦЭНКИ» — КЦ «Восточный» Романа Бобкова.

«Задержание директора филиала АО «ЦЭНКИ» — космического центра «Восточный» Романа Бобкова никак не повлияет на график строительства космодрома. Стройка идёт по графику», — приводит сообщение РИА Новости.

«Роскосмос» оказывает содействие следствию в расследовании, добавили в госкорпорации.

Роман Бобков был арестован на два месяца по подозрению в подстрекательстве к злоупотреблению должностными полномочиями и служебному подлогу.

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин уволил главу дирекции космодрома Восточный Евгения Рогозу.

Кроме того, по итогам заслушивания докладов на производственном совещании на космодроме выговоры объявили генеральному директору ЦЭНКИ Андрею Охлопкову и главному инженеру ЦЭНКИ Владимиру Жуку.