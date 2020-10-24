Замглавы Московской таможни арестован по делу о получении взятки

Пресненский суд Москвы арестовал замглавы Московской таможни — начальника службы таможенного контроля после выпуска товаров Сергея Цуканова — по делу о получении взятки.

«Пресненским районным судом Москвы избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении Цуканова Сергея Александровича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 5 ст. 290 УК Российской Федерации («Получение взятки в крупном размере»)», — приводит ТАСС сообщение суда.

Отмечается, что Цуканова арестовали до 23 декабря 2020 года.

Ранее Красноярский краевой суд оставил без изменения меру пресечения в отношении бывшего главы регионального Министерства лесного хозяйства Димитрия Маслодудова, подозреваемого в получении взятки в особо крупном размере.