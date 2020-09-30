Директора Фонда развития Марий Эл арестовали по делу о хищении

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Директору Фонда социально-экономического развития республики Марий Эл предъявлено обвинение в хищении почти 3 млн рублей. Об этом сообщили в региональном управлении СК России.
Директора Фонда развития Марий Эл арестовали по делу о хищении
  • РИА Новости

«По версии следствия, председатель ликвидационной комиссии муниципального предприятия МО «Город Йошкар-Ола» с апреля по июль 2020 года путём присвоения похитил вверенные ему денежные средства предприятия в крупном размере в сумме не менее 850 тыс. рублей», — говорится в сообщении.

Он также являлся исполнительным директором регионального Фонда социально-экономического развития. В СК уточнили, что мужчину обвиняют в хищении денежных средств фонда в размере 1,9 млн рублей.

«В отношении обвиняемого по ходатайству следователя избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается», — указывается в тексте.

Ранее сообщалось об аресте экс-главы Минлесхоза Красноярского края по делу о получении взятки в особо крупном размере.

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