Красноярский суд оставил под арестом обвинённого в получении взятки экс-министра

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Красноярский краевой суд оставил без изменения меру пресечения в отношении бывшего главы регионального Министерства лесного хозяйства Димитрия Маслодудова, подозреваемого в получении взятки в особо крупном размере.
Красноярский суд оставил под арестом обвинённого в получении взятки экс-министра
  • © Александр Кряжев
  • РИА Новости

Об этом пишут «Известия» со ссылкой на сообщение на сайте суда.

19 сентября суд арестовал Маслодудова на два месяца.

«Выслушав стороны, участвующие в процессе, суд принял решение оставить меру пресечения Димитрию Маслодудову без изменения, а апелляционную жалобу его адвоката без удовлетворения», — говорится в заявлении пресс-службы.

Отмечается, что защита экс-министра просила о смягчении меры пресечения. Прокурор же выразил опасения за жизнь свидетелей, поскольку Маслодудов подозревается в особо тяжком преступлении, связанном с госслужбой, и ходатайствовал о сохранении избранной ранее меры пресечения в виде ареста.

Димитрий Маслодудов был задержан 18 сентября. В отношении него Следственный комитет возбудил дело по статье «Получение должностным лицом взятки за незаконные действия».

Подозреваемый свою вину признал.

Ранее интернет-газета «Реальное время» сообщала, что бывший ректор Казанского технологического университета (КНИТУ-КХТИ) Герман Дьяконов приговорён к семи с половиной годам колонии общего режима за хищения.

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