Красноярский суд оставил под арестом обвинённого в получении взятки экс-министра
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- РИА Новости
Об этом пишут «Известия» со ссылкой на сообщение на сайте суда.
19 сентября суд арестовал Маслодудова на два месяца.
«Выслушав стороны, участвующие в процессе, суд принял решение оставить меру пресечения Димитрию Маслодудову без изменения, а апелляционную жалобу его адвоката без удовлетворения», — говорится в заявлении пресс-службы.
Отмечается, что защита экс-министра просила о смягчении меры пресечения. Прокурор же выразил опасения за жизнь свидетелей, поскольку Маслодудов подозревается в особо тяжком преступлении, связанном с госслужбой, и ходатайствовал о сохранении избранной ранее меры пресечения в виде ареста.
Димитрий Маслодудов был задержан 18 сентября. В отношении него Следственный комитет возбудил дело по статье «Получение должностным лицом взятки за незаконные действия».
Подозреваемый свою вину признал.
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