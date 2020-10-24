Губернатор Санкт-Петербурга перешёл на дистанционную работу

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов перешёл на дистанционный режим работы из-за возможного контакта с заболевшими коронавирусом.

«Губернатор Александр Беглов перешёл на дистанционный режим работы из-за возможного контакта с лицами, чей тест на COVID-19 оказался положительным. Все совещания с участием главы города будут проводиться в режиме ВКС», — сообщили в пресс-службе губернатора.

Ранее губернатор Курганской области Вадим Шумков ушёл на самоизоляцию после контакта с заболевшими COVID-19 коллегами.

Также ранее глава Хакасии Валентин Коновалов заболел коронавирусом, а до этого у губернатора Костромской области Сергея Ситникова выявили COVID-19.