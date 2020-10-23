В Петербурге рассказали о мерах поддержки для потерявших работу из-за пандемии

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил о выделении средств из федерального центра на трудоустройство потерявших работу из-за пандемии коронавирусной инфекции.

Об этом сообщают «Невские новости».

В комплекс мер поддержки войдут организация временной занятости горожан и трудоустройство их на общественные работы. На временную занятость могут претендовать сотрудники петербургских предприятий и организаций, которых уведомили о сокращении, кто находится в отпуске без сохранения зарплаты, работает после ввода неполного рабочего дня или на предприятии, деятельность которого приостановлена.

Им предлагаются места оператора связи, почтальона, оператора кол-центра, помощника специалиста по кадрам, кладовщика, помощника делопроизводителя, диспетчера, помощника соцработника, курьера, сборщика изделий и другие.

Обязательным условием является постоянная или временная регистрация в Петербурге или Ленобласти. Зарплата будет составлять не менее 19 тыс. рублей в месяц за 40 часов в неделю.

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