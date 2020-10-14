У губернатора Костромской области выявили коронавирус
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«У губернатора Костромской области Сергея Ситникова выявлена коронавирусная инфекция. Наличие заболевания показал тест», — приводит ТАСС сообщение.
В пресс-службе заявили, что «в связи с этим все официальные мероприятия переведены в дистанционный режим».
Также сообщается, что «церемония вступления в должность, запланированная на 15 октября, переносится на более поздний срок».
Ранее сообщалось, что губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщил о заболевании коронавирусной инфекцией COVID-19.
Инфекционист, вирусолог доктор медицинских наук Николай Малышев в беседе с НСН оценил ситуацию с COVID-19.