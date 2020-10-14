У губернатора Костромской области выявили коронавирус

У губернатора Костромской области Сергея Ситникова выявили коронавирусную инфекцию COVID-19. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

«У губернатора Костромской области Сергея Ситникова выявлена коронавирусная инфекция. Наличие заболевания показал тест», — приводит ТАСС сообщение.

В пресс-службе заявили, что «в связи с этим все официальные мероприятия переведены в дистанционный режим».

Также сообщается, что «церемония вступления в должность, запланированная на 15 октября, переносится на более поздний срок».

Ранее сообщалось, что губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщил о заболевании коронавирусной инфекцией COVID-19.

Инфекционист, вирусолог доктор медицинских наук Николай Малышев в беседе с НСН оценил ситуацию с COVID-19.