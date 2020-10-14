У губернатора Костромской области выявили коронавирус

Короткая ссылка
У губернатора Костромской области Сергея Ситникова выявили коронавирусную инфекцию COVID-19. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.
У губернатора Костромской области выявили коронавирус
  • © Пресс-службой Костромской области

«У губернатора Костромской области Сергея Ситникова выявлена коронавирусная инфекция. Наличие заболевания показал тест», — приводит ТАСС сообщение.

В пресс-службе заявили, что «в связи с этим все официальные мероприятия переведены в дистанционный режим».

Также сообщается, что «церемония вступления в должность, запланированная на 15 октября, переносится на более поздний срок».

Ранее сообщалось, что губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщил о заболевании коронавирусной инфекцией COVID-19.

Инфекционист, вирусолог доктор медицинских наук Николай Малышев в беседе с НСН оценил ситуацию с COVID-19.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить