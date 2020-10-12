Губернатор Орловской области заболел коронавирусом

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Губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщил о заболевании коронавирусной инфекцией COVID-19.
Губернатор Орловской области заболел коронавирусом
  • © Евгений Биятов
  • РИА Новости

«Пришёл вчера тест, я заразился коронавирусом... Так случилось, несмотря на все те меры безопасности, которые я предпринимал. Очень жаль, что и вся моя семья заболела», — заявил он в видеообращении в Instagram.

Клычков отметил, что состояние его здоровья нормальное. Из симптомов наблюдается незначительное повышение температуры и головная боль.

Ранее губернатор Самарской области Дмитрий Азаров заявил, что медики выявили у него заболевание COVID-19.

Инфекционист, вирусолог доктор медицинских наук Николай Малышев в беседе с НСН оценил ситуацию с COVID-19.

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