Губернатор Орловской области заболел коронавирусом
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- РИА Новости
«Пришёл вчера тест, я заразился коронавирусом... Так случилось, несмотря на все те меры безопасности, которые я предпринимал. Очень жаль, что и вся моя семья заболела», — заявил он в видеообращении в Instagram.
Клычков отметил, что состояние его здоровья нормальное. Из симптомов наблюдается незначительное повышение температуры и головная боль.
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