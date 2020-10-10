Заммэра Москвы Ликсутов заболел коронавирусом

Заммэра Москвы, руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы Максим Ликсутов получил положительный результат теста на коронавирус.

«Получил положительный результат теста на коронавирус. Чувствую себя нормально. К счастью, симптомов почти никаких, кроме насморка, лёгкие тоже чистые, надеюсь, что обойдётся без ухудшения. Пока работать буду из дома», — приводятся его слова на Telegram-канале Департамента транспорта.

Он напомнил гражданам о важности использования средств индивидуальной защиты в местах скопления людей и в общественном транспорте.

Ранее губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова получила положительный результат теста на коронавирус, она переходит на удалённый режим работы.