Кравцов заявил, что планов полного перехода на дистанционку в школах нет

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Министр просвещения России Сергей Кравцов в эфире телеканала «Россия 1» заявил, что «дистанционное обучение не носит массового характера».
Кравцов заявил, что планов полного перехода на дистанционку в школах нет
  • РИА Новости

«Мы не планируем полностью переводить школы на дистанционный формат», — цитирует РИА Новости Кравцова. 

Он также сообщил, что три региона продлили осенние каникулы на неделю, чтобы препятствовать распространению коронавирусной инфекции COVID-19.

По его словам, в таких случаях учебная программа немного перестаивается и материал навёрстывается.

Ранее вице-губернатор Санкт-Петербурга Ирина Потехина заявила, что в городе из-за ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19 на неделю продлили школьные каникулы.

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