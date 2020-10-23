Кравцов заявил, что планов полного перехода на дистанционку в школах нет

Министр просвещения России Сергей Кравцов в эфире телеканала «Россия 1» заявил, что «дистанционное обучение не носит массового характера».

«Мы не планируем полностью переводить школы на дистанционный формат», — цитирует РИА Новости Кравцова.

Он также сообщил, что три региона продлили осенние каникулы на неделю, чтобы препятствовать распространению коронавирусной инфекции COVID-19.

По его словам, в таких случаях учебная программа немного перестаивается и материал навёрстывается.

Ранее вице-губернатор Санкт-Петербурга Ирина Потехина заявила, что в городе из-за ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19 на неделю продлили школьные каникулы.