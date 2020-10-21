В Петербурге из-за ситуации с коронавирусом продлили каникулы в школах
- © РИА Новости / Алексей Майшев
Соответствующее решение принято при поддержке Роспотребнадзора и городского родительского комитета.
«Каникулы продлены до 8 ноября», — написала Потехина на своей официальной странице во «ВКонтакте».
По её словам, такое решение позволит прервать цепочки передачи коронавируса и избежать перехода школ на дистанционное обучение «в условиях, когда число заболевших петербуржцев каждый день растёт».
Ранее губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов прокомментировал ситуацию с коронавирусной инфекцией в городе.