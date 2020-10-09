Губернатор Петербурга оценил ситуацию с коронавирусом в городе

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Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов на заседании городского общественного совета по развитию малого предпринимательства прокомментировал ситуацию с коронавирусной инфекцией COVID-19 в городе.
Губернатор Петербурга оценил ситуацию с коронавирусом в городе
  • © Пресс-служба администрации Санкт-Петербурга

«На сегодняшний день обстановка в городе осложняется, и у нас заболеваемость в два раза выше, чем выздоровление. Всё зависит от нашей дисциплины, сознательности», — цитирует ТАСС Беглова.

Он отметил, что «больше всех в этой ситуации пострадал бюджет города, и правительство города не заинтересовано вводить какие-то ограничения, потому что это бьёт как по бизнесу, так и по доходам нашего города, а это и школы, и детские сады, и социальные программы, и всё остальное».

По данным на 9 октября, в России за сутки выявили 12 126 случаев COVID-19, что стало максимумом с начала пандемии.

Ранее власти Москвы отмечали, что более жёстких мер из-за вируса не потребуется, если граждане будут соблюдать масочный режим. 

Вирусолог, профессор Анатолий Альтштейн в беседе с ФАН оценил ситуацию с COVID-19.

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