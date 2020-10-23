Школьники из Москвы стали победителями Международной олимпиады по астрономии и астрофизике
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Об этом сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на портал мэра и правительства.
Состязания проходили в конце сентября в онлайн-режиме. Члены российской сборной выполняли задания в Государственном астрономическом институте имени П.К. Штернберга с соблюдением санитарно-эпидемиологических норм.
Помимо представителей Москвы, участвовали школьники из Санкт-Петербурга. Всего сборная России выиграла пять золотых медалей.
Международная олимпиада по астрономии и астрофизике проводится с 2007 года. В 2020-м за победу боролись сборные 39 стран.
Ранее сайт «Москва 24» сообщал об отборочном этапе Московской олимпиады школьников для учеников 5—11-х классов.