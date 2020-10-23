Школьники из Москвы стали победителями Международной олимпиады по астрономии и астрофизике

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Выпускники лицея «Вторая школа» Сергей Рева и Руслан Сапаев, а также выпускник школы Центра педагогического мастерства Алексей Кадыков получили золотые медали Международной олимпиады по астрономии и астрофизике.
Школьники из Москвы стали победителями Международной олимпиады по астрономии и астрофизике
  • © Официальный сайт мэра Москвы

Об этом сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на портал мэра и правительства.

Состязания проходили в конце сентября в онлайн-режиме. Члены российской сборной выполняли задания в Государственном астрономическом институте имени П.К. Штернберга с соблюдением санитарно-эпидемиологических норм.

Помимо представителей Москвы, участвовали школьники из Санкт-Петербурга. Всего сборная России выиграла пять золотых медалей.

Международная олимпиада по астрономии и астрофизике проводится с 2007 года. В 2020-м за победу боролись сборные 39 стран.

Ранее сайт «Москва 24» сообщал об отборочном этапе Московской олимпиады школьников для учеников 5—11-х классов.

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