В Адыгее рассказали о подготовке к 100-летию автономии республики

В Адыгее рассказали о ходе подготовки к 100-летию автономии республики, которое будет отмечаться в 2022 году.

Об этом сообщают «Юга.ру».

Как заявили в региональном Минкультуры, в 2020 году запланировано 18 мероприятий. К настоящему времени состоялось семь акций, ещё восемь находятся на стадии выполнения.

В частности, прошёл международный фестиваль адыгской культуры, фестиваль национальной книги, выставка «В горах Адыгеи».

О проводимой и предстоящей работе глава республики Мурат Кумпилов доложил зампреду правительства России Дмитрию Чернышенко.

По словам Кумпилова, в рамках юбилея государственности будет проведён ремонт ряда учреждений, являющихся знаковыми для региона, сообщили в пресс-службе главы Адыгеи.

На встрече также обсудили перспективы реализации и других проектов, связанных со строительством и реконструкцией объектов культуры, здравоохранения, спорта, общественных территорий и транспортной инфраструктуры.

Ранее «Невские новости» сообщали, что в Санкт-Петербурге рассказали о планах празднования 800 лет со дня рождения Александра Невского.