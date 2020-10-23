Мурашко заявил о высокой вероятности появления новых инфекций

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Глава Минздрава России Михаил Мурашко заявил о высокой вероятности в будущем новых вызовов, связанных с ранее не встречавшимися инфекционными заболеваниями.
Мурашко заявил о высокой вероятности появления новых инфекций
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Об этом он сказал в ходе выступления на Евразийском экономическом форуме.

«Прогноз ситуации по распространению инфекционных болезней и в более широком смысле биологических угроз показывает, что с высокой долей вероятности в среднесрочной перспективе можно ожидать каких-то новых вызовов, не встречавшихся инфекций, вызванных новыми патогенами, роста числа случаев известных инфекционных болезней», — цитирует министра ТАСС.

По словам Мурашко, это может быть обусловлено изменением климата, увеличением резистентности микроорганизмов к антибактериальным препаратам, а также возросшей угрозой биотерроризма.

В связи с этим он отметил важность готовности системы здравоохранения с точки зрения создания резервов медикаментов, средств защиты, дополнительных коечных мест, а также соответствующей научной базы.

«Невозможно подготовиться к тому, что ранее никогда не происходило, но необходимо иметь гибкую, управляемую систему реагирования на весь спектр угроз, из которых в конечном итоге складывается любой новый вызов», — подчеркнул Мурашко.

Ранее зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил о необходимости создания системы быстрой защиты от новых инфекционных угроз.

В середине октября российский лидер Владимир Путин поручил создать комиссию СБ России по вопросам защиты от новых инфекций

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