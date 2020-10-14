Медведев рассказал о комиссии по противодействию новым инфекциям

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Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в ближайшее время планируют созвать на первое заседание межведомственную комиссию Совбеза по вопросам создания национальной системы защиты от новых инфекций, передаёт ТАСС.
Медведев рассказал о комиссии по противодействию новым инфекциям
  • РИА Новости

«Пока мы еще не собирались, готовим определенные предложения, которые можно было бы на первом заседании рассмотреть», — заявил Медведев в ходе встречи с президентом Российской академии наук Александром Сергеевым.

Медведев сообщил, что это заседание комиссии состоится «в относительно короткой перспективе».

Он отметил, что «с учётом того, что ученые не делают каких-либо сверхоптимистических прогнозов по поводу будущих инфекций, — понятно, что инфекции постоянно находились рядом с человеком, сейчас мир борется с новой коронавирусной инфекцией, — понятно, что возможны и другие проблемы такого порядка».

«Мы должны к этому готовиться, имея в виду и медицинское сопровождение, и целый ряд научных изысканий, которые связаны с определением всего того, что влекут инфекции, а также их происхождение, возможности конструирования вакцин, которые являются эффективными», — подчеркнул зампред Совбеза.

В свою очередь, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков пояснил, что «это межведомственная комиссия, и на своей позиции именно Дмитрий Медведев может обеспечить координацию работы разных ведомств по предотвращению угрозы новых инфекций».

Как отметил представитель Кремля, «опасность инфекции действительно носит системный характер».

Ранее российский лидер Владимир Путин поручил создать комиссию Совета безопасности России по вопросам защиты от новых инфекций.

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