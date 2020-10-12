Путин поручил создать комиссию СБ России по защите от новых инфекций

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Российский лидер Владимир Путин поручил создать комиссию Совета безопасности России по вопросам защиты от новых инфекций. Соответствующий указ размещён на портале правовой информации.
Путин поручил создать комиссию СБ России по защите от новых инфекций
  • РИА Новости

«Образовать межведомственную комиссию Совета безопасности Российской Федерации по вопросам создания национальной системы защиты от новых инфекций», — говорится в документе.

Согласно указу, комиссию возглавит заместитель председателя Совбеза, которым в настоящее время является Дмитрий Медведев.

В начале сентября Путин отмечал, что пандемия COVID-19 показала, что Россия является страной с ярко выраженными новыми технологическими возможностями, а не «страной-бензоколонкой».

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