Путин поручил создать комиссию СБ России по защите от новых инфекций
- РИА Новости
«Образовать межведомственную комиссию Совета безопасности Российской Федерации по вопросам создания национальной системы защиты от новых инфекций», — говорится в документе.
Согласно указу, комиссию возглавит заместитель председателя Совбеза, которым в настоящее время является Дмитрий Медведев.
В начале сентября Путин отмечал, что пандемия COVID-19 показала, что Россия является страной с ярко выраженными новыми технологическими возможностями, а не «страной-бензоколонкой».