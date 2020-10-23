Комитет Госдумы поддержал законопроект о всероссийской реновации
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«Рекомендовать Государственной думе принять в первом чтении проект федерального закона», — отмечается в тексте.
Как ожидается, депутаты рассмотрят инициативу на заседании 27 октября.
Ранее комиссия правительства по законопроектной деятельности подготовила положительный отзыв на проект, однако попросила его доработать.
В сентябре группа парламентариев внесла законопроект, который даёт возможность проводить реновацию в регионах при согласии двух третей собственников квартир в многоквартирном доме.