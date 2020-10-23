Комитет Госдумы поддержал законопроект о всероссийской реновации

Профильный комитет Госдумы по транспорту и строительству рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект о всероссийской реновации. Об этом говорится в документе, опубликованном в электронной базе данных Думы.

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«Рекомендовать Государственной думе принять в первом чтении проект федерального закона», — отмечается в тексте. Как ожидается, депутаты рассмотрят инициативу на заседании 27 октября. Ранее комиссия правительства по законопроектной деятельности подготовила положительный отзыв на проект, однако попросила его доработать. В сентябре группа парламентариев внесла законопроект, который даёт возможность проводить реновацию в регионах при согласии двух третей собственников квартир в многоквартирном доме.







