Комитет Госдумы поддержал законопроект о всероссийской реновации

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Профильный комитет Госдумы по транспорту и строительству рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект о всероссийской реновации. Об этом говорится в документе, опубликованном в электронной базе данных Думы.
Комитет Госдумы поддержал законопроект о всероссийской реновации
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«Рекомендовать Государственной думе принять в первом чтении проект федерального закона», — отмечается в тексте.

Как ожидается, депутаты рассмотрят инициативу на заседании 27 октября.

Ранее комиссия правительства по законопроектной деятельности подготовила положительный отзыв на проект, однако попросила его доработать.

В сентябре группа парламентариев внесла законопроект, который даёт возможность проводить реновацию в регионах при согласии двух третей собственников квартир в многоквартирном доме.



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