В Минпросвещения рассказали о Партнёрском совете, в который вошли будущие работодатели учащихся профобразования
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- РИА Новости
«Партнёрский совет позволит расширить перечень предприятий, с которыми образовательные организации смогут работать напрямую для формирования новых программ обучения под запрос работодателей», — заявил он в беседе с ФАН.
По его словам, одна из задач совета — определение кадрового прогноза для более корректного планирования бюджетных мест в колледжах для обеспечения трудоустройства выпускников.
Члены новой структуры смогут вносить предложения для изменения образовательных стандартов по конкретным профессиям.
Ранее независимый HR-эксперт Александр Сивогривов в беседе с Inforeactor оценил ситуацию на рынке труда.