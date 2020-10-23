В Минпросвещения рассказали о Партнёрском совете, в который вошли будущие работодатели учащихся профобразования

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Первый заместитель главы Минпросвещения Дмитрий Глушко рассказал о Партнёрском совете, в который вошли представители высокотехнологичных компаний — будущих работодателей учащихся профобразования.
В Минпросвещения рассказали о Партнёрском совете, в который вошли будущие работодатели учащихся профобразования
  • © Александр Натрускин
  • РИА Новости

«Партнёрский совет позволит расширить перечень предприятий, с которыми образовательные организации смогут работать напрямую для формирования новых программ обучения под запрос работодателей», — заявил он в беседе с ФАН.

По его словам, одна из задач совета — определение кадрового прогноза для более корректного планирования бюджетных мест в колледжах для обеспечения трудоустройства выпускников.

Члены новой структуры смогут вносить предложения для изменения образовательных стандартов по конкретным профессиям.

Ранее независимый HR-эксперт Александр Сивогривов в беседе с Inforeactor оценил ситуацию на рынке труда.

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