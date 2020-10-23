Эксперт оценила вероятность облысения после коронавируса

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Профессор Российской академии непрерывного профессионального образования, трихолог Юлия Галлямова оценила вероятность облысения после коронавируса.
Эксперт оценила вероятность облысения после коронавируса
  • Pixabay

«Выпадение волос после коронавируса — это не новость для трихологов. Очень часто мы видим обильное выпадение волос при любых заболеваниях соматических, тем более сопровождающихся высокой температурой и инфекцией», — заявила она в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По её словам, волосы могут обильно выпадать и на фоне приёма различных противовирусных препаратов, высоких дозировок антибиотиков.

Как отметила Галлямова, это нормальная адаптивная реакция организма на коронавирус.

Эксперт также сказала, что облысение из-за COVID-19 — обратимый процесс.

«Здесь нарушается только ритм смены волос. Любую физиологию легко восстановить, пока она не переходит в органику», — пояснила она.

Ранее инфекционист, вирусолог доктор медицинских наук Николай Малышев в беседе с НСН оценил ситуацию с COVID-19.

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