Атомный подводный крейсер Тихоокеанского флота провёл учения

Один из атомных подводных крейсеров Тихоокеанского флота провёл тактические учения.

Об этом сообщает «Взгляд» со ссылкой на сайт Минобороны.

«Субмарине противостояли две тактические группы кораблей в составе малых противолодочных кораблей «Усть-Илимск» и «Холмск», малых ракетных кораблей «Смерч» и «Разлив», которые в обеспечении противолодочного самолёта морской авиации Ил-38 действовали в полигоне боевой подготовки у побережья Камчатки», — рассказали в ведомстве.

Крейсер смог незамеченным войти в район манёвров и атаковать корабли условного противника четырьмя практическими торпедами.

Затем экипаж принял меры для ухода от преследования.

Ранее «Янтарный край» сообщал, что разведчики армейского корпуса Балтфлота завершили занятия по воздушно-десантной подготовке.