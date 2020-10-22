Атомный подводный крейсер Тихоокеанского флота провёл учения

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Один из атомных подводных крейсеров Тихоокеанского флота провёл тактические учения.
Атомный подводный крейсер Тихоокеанского флота провёл учения
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Об этом сообщает «Взгляд» со ссылкой на сайт Минобороны.

«Субмарине противостояли две тактические группы кораблей в составе малых противолодочных кораблей «Усть-Илимск» и «Холмск», малых ракетных кораблей «Смерч» и «Разлив», которые в обеспечении противолодочного самолёта морской авиации Ил-38 действовали в полигоне боевой подготовки у побережья Камчатки», — рассказали в ведомстве.

Крейсер смог незамеченным войти в район манёвров и атаковать корабли условного противника четырьмя практическими торпедами.

Затем экипаж принял меры для ухода от преследования.

Ранее «Янтарный край» сообщал, что разведчики армейского корпуса Балтфлота завершили занятия по воздушно-десантной подготовке.

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