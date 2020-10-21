Разведчики армейского корпуса Балтфлота завершили занятия по воздушно-десантной подготовке
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Об этом сообщает «Янтарный край» со ссылкой на отдел информационного обеспечения Балтийского региона пресс-службы Западного военного округа (ЗВО).
После подготовительного курса разведчики сдали теоретические и практические нормативы, а также отработали действия на специальных тренажёрах.
За летний период обучения военнослужащие выполнили прыжки с парашютом из вертолётов Ми-8 и самолётов Ан-26. Они отработали навыки десантирования со штатным оружием в полной боевой выкладке с высот от 600 до 2000 метров.
Всего воздушно-десантную подготовку прошли 100 разведчиков.
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