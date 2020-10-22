Эксперт прокомментировал ситуацию с ценами на подсолнечное масло

Исполнительный директор аналитического агентства «Совэкон» Андрей Сизов прокомментировал ситуацию с ценами на подсолнечное масло.

«В целом, я думаю, рост может составить около нескольких десятков процентов, но подорожание будет происходить постепенно в течение довольно длительного времени», — цитирует эксперта Life.ru.

По его словам, за последние полгода отмечался очень быстрый рост цен на растительные масла в мире. Так, с апреля цены на соевое и пальмовое масла выросли более чем на 40%, на подсолнечное масло — на 50%.

«Россия вывозит половину производимого подсолнечного масла, является активным участником мирового рынка растительных масел, и, естественно, такой рост цен привёл к росту цен внутри страны», — полагает Сизов.

Ранее исполнительный директор Масложирового союза России Михаил Мальцев в беседе с телеканалом «360» прокомментировал сообщения о рекордных ценах на подсолнечное масло.