Эксперт прокомментировал сообщения о рекордных ценах на подсолнечное масло
- РИА Новости
В беседе с телеканалом «360» он объяснил это увеличением стоимости подсолнечника.
«Это полностью зеркально сразу же отразилось на стоимости масла, потому что сырьё подорожало. А 90% в стоимости масла — это стоимость сырья», — сказал эксперт.
Как считает Мальцев, всё зависит от торговых стратегий конкретных предприятий.
Ранее в аналитическом центре «Совэкон» сообщили, что внутренние цены на подсолнечное масло в России установили новый рекорд.
Врач-диетолог доктор медицинских наук Марият Мухина в беседе с Nation News оценила пользу растительных масел.