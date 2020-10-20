Эксперт прокомментировал сообщения о рекордных ценах на подсолнечное масло

Исполнительный директор Масложирового союза России Михаил Мальцев прокомментировал сообщения о рекордных ценах на подсолнечное масло.

В беседе с телеканалом «360» он объяснил это увеличением стоимости подсолнечника.

«Это полностью зеркально сразу же отразилось на стоимости масла, потому что сырьё подорожало. А 90% в стоимости масла — это стоимость сырья», — сказал эксперт.

Как считает Мальцев, всё зависит от торговых стратегий конкретных предприятий.

Ранее в аналитическом центре «Совэкон» сообщили, что внутренние цены на подсолнечное масло в России установили новый рекорд.

Врач-диетолог доктор медицинских наук Марият Мухина в беседе с Nation News оценила пользу растительных масел.