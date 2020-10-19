Аналитики сообщили о рекордных ценах на подсолнечное масло
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- РИА Новости
«Цены на подсолнечное масло установили новый рекорд, подсолнечник вновь активно дорожает... Основной фактор — новый скачок экспортных цен на масло», — приводит РИА Новости сообщение аналитического центра «Совэкон».
В частности, внутренние котировки подсолнечного масла выросли на 6,6% — до нового рекордного уровня в 74,175 тыс. рублей за тонну. Подсолнечник подорожал на 4,66% — до 30,875 тыс. рублей за тонну, а подсолнечное масло на экспорт подорожало на 3,78%, до $960.
Ранее Федеральная антимонопольная служба (ФАС) прокомментировала возможность существенного роста потребительских цен на подсолнечное масло в России.