Аналитики сообщили о рекордных ценах на подсолнечное масло

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Внутренние цены на подсолнечное масло в России установили новый рекорд, основной фактор — скачок экспортных цен.
Аналитики сообщили о рекордных ценах на подсолнечное масло
  • © Георгий Зимарев
  • РИА Новости

«Цены на подсолнечное масло установили новый рекорд, подсолнечник вновь активно дорожает... Основной фактор — новый скачок экспортных цен на масло», — приводит РИА Новости сообщение аналитического центра «Совэкон».

В частности, внутренние котировки подсолнечного масла выросли на 6,6% — до нового рекордного уровня в 74,175 тыс. рублей за тонну. Подсолнечник подорожал на 4,66% — до 30,875 тыс. рублей за тонну, а подсолнечное масло на экспорт подорожало на 3,78%, до $960.

Ранее Федеральная антимонопольная служба (ФАС) прокомментировала возможность существенного роста потребительских цен на подсолнечное масло в России.

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