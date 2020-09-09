В ФАС оценили возможность роста цен на подсолнечное масло

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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) прокомментировала возможность существенного роста потребительских цен на подсолнечное масло в России.
В ФАС оценили возможность роста цен на подсолнечное масло
  • РИА Новости
  • © Георгий Зимарев

«ФАС России не видит причин для существенного роста потребительских цен на подсолнечное масло. К такому выводу служба пришла по результатам проведённого ретроспективного анализа ценовой ситуации на рынке подсолнечника и подсолнечного масла», — сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.

Ранее заместитель председателя комитета по аграрным вопросам Госдумы Владимир Кашин прокомментировал ситуацию с подсолнечным маслом. В беседе с изданием «Вечерняя Москва» он сказал, что на самом деле урожай масличных культур в России очень достойный.

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