В ФАС оценили возможность роста цен на подсолнечное масло

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) прокомментировала возможность существенного роста потребительских цен на подсолнечное масло в России.

«ФАС России не видит причин для существенного роста потребительских цен на подсолнечное масло. К такому выводу служба пришла по результатам проведённого ретроспективного анализа ценовой ситуации на рынке подсолнечника и подсолнечного масла», — сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.

Ранее заместитель председателя комитета по аграрным вопросам Госдумы Владимир Кашин прокомментировал ситуацию с подсолнечным маслом. В беседе с изданием «Вечерняя Москва» он сказал, что на самом деле урожай масличных культур в России очень достойный.