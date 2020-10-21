Прокуратура Петербурга запустила горячую линию по вопросам школьного питания

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Прокуратура Санкт-Петербурга запустила горячую линию по вопросам питания в школах и других образовательных организациях.
Прокуратура Петербурга запустила горячую линию по вопросам школьного питания
  • РИА Новости

Об этом сообщает ФБА «Экономика сегодня» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Теперь у граждан есть возможность обсудить соблюдение прав детей при организации питания в различных образовательных учреждениях. В частности, можно заявить о нарушениях или выяснить интересующие вопросы.

Звонки по номеру 318-27-03 принимаются с 21 по 23 октября.

В сентябре «Невские новости» сообщали, что в Петербурге запустили горячую линию по вопросам питания в школах.

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