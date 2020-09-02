В Петербурге запустили горячую линию по вопросам питания в школах

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В Санкт-Петербурге запустили горячую линию по вопросам питания в школах.
В Петербурге запустили горячую линию по вопросам питания в школах
  • РИА Новости

Об этом сообщают «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

Граждане могут получить консультацию специалистов в сфере технологии организации питания в образовательных учреждениях. Также можно обратиться по поводу качества блюд в школьных столовых.

Линия работает по будням с 9:00 до 18:00.

Ранее, как сообщал «Взгляд», уполномоченный по правам ребёнка Анна Кузнецова представила результаты всероссийского мониторинга качества питания детей с пищевыми особенностями в образовательных организациях.

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