В Петербурге запустили горячую линию по вопросам питания в школах

В Санкт-Петербурге запустили горячую линию по вопросам питания в школах.

Об этом сообщают «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

Граждане могут получить консультацию специалистов в сфере технологии организации питания в образовательных учреждениях. Также можно обратиться по поводу качества блюд в школьных столовых.

Линия работает по будням с 9:00 до 18:00.

Ранее, как сообщал «Взгляд», уполномоченный по правам ребёнка Анна Кузнецова представила результаты всероссийского мониторинга качества питания детей с пищевыми особенностями в образовательных организациях.