Кузнецова прокомментировала ситуацию с питанием детей в образовательных организациях

Уполномоченный по правам ребёнка Анна Кузнецова представила результаты всероссийского мониторинга качества питания детей с пищевыми особенностями в образовательных организациях.

Об этом сообщает «Взгляд» со ссылкой на сайт омбудсмена.

«Мы охватили 80 субъектов России. Проверили свыше 43 тыс. дошкольных и школьных организаций, в которых обучаются более 13 млн детей — более половины от числа всех обучающихся несовершеннолетних в нашей стране. На основании подробных данных из 57 регионов мы проанализировали ситуацию», — заявила Кузнецова на совещании детских омбудсменов.

По её словам, из указанного числа детей 170 тыс. — это те, кому требуется лечебно-профилактическое питание. Итоги мониторинга показали, что в большинстве регионов такие обучающиеся его не получают.

Кузнецова внесла ряд предложений, например обязать Министерство здравоохранения России вести учёт детей, нуждающихся в лечебно-профилактическом питании. Другие инициативы касаются Роспотребнадзора и Генеральной прокуратуры.

Ранее телеканал «360» сообщал, что губернатор Московской области Андрей Воробьёв рассказал, что в регионе всё готово для того, чтобы обеспечить школьников качественным питанием уже с 1 сентября.