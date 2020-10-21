Эксперт оценила перспективы рынка труда

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Доктор экономических наук, заведующая кафедрой экономики труда и персонала экономического факультета МГУ Татьяна Разумова оценила перспективы рынка труда.
Эксперт оценила перспективы рынка труда
  • РИА Новости

«Очень надеюсь, что в ближайшие пять лет с рынка труда будут стремительно уходить те профессии, где человек подвергается постоянным рискам и опасностям. Это уже происходит на протяжении последнего времени», — заявила она в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По её мнению, прежде всего будут вытесняться профессии, связанные с простым физическим трудом.

Вместе с тем, отметила Разумова, роботизация не развивается быстро и пока не получается сделать так, чтобы искусственный интеллект заменил естественный.

Ранее независимый HR-эксперт Александр Сивогривов в беседе с Inforeactor оценил ситуацию на рынке труда.

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