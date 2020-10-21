Политолог прокомментировал работу Собянина за десять лет в должности мэра

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RT
Президент холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко в беседе с RT оценил работу Сергея Собянина за десять лет в должности мэра Москвы.
Политолог прокомментировал работу Собянина за десять лет в должности мэра
  • РИА Новости

«Собянин внёс в московскую политику системность... Он задаёт определённые стандарты с точки зрения коммуникации с гражданами, цифровизации города... За время, пока Сергей Семёнович является мэром Москвы, город изменился кардинально, на мой взгляд, в большей степени к лучшему», — считает Минченко.

При этом политолог обратил внимание на то, что деятельность Собянина как мэра столицы также влияет и на политику в других регионах.

«У Собянина есть чёткое понимание того, чего он добивается. У него также есть достаточно сильная команда... У него очень высокий федеральный вес: Собянин не просто мэр Москвы, он очень серьёзный политик федерального уровня, в орбите интересов которого находится большое количество российских регионов», — добавил эксперт.

21 октября 2010 года Сергей Собянин вступил в должность мэра Москвы.



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