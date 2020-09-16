Мнение москвичей: в столице завершился этап проектирования дворовых территорий с вовлечением жителей

Пилотный проект по благоустройству дворов с применением методики соучаствующего проектирования стартовал в феврале текущего года в рамках программы мэра «Мой район». Полностью обновятся пять дворов в разных районах Москвы.

В минувшие выходные в проектируемых дворах открылись выставки, посвящённые результатам совместной работы жителей и архитекторов. Ознакомиться с проектными решениями можно до 20 сентября.

Мнение жителей — основа проекта

Мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что экспериментальный проект полностью основан на пожеланиях москвичей: «Мы решили привлечь жителей многоэтажек к проектированию благоустройства их дворов. В пилоте участвовали пять дворов в районах Лосиноостровский, Марьино, Кузьминки, Бибирево и Рязанский. Москвичи рассказали, что хотят видеть, а архитекторы продумали, как это сделать. Горожане высказали свои замечания. Когда проекты утвердим окончательно, начнутся работы по благоустройству».

Технология так называемого соучаствующего проектирования в России применяется относительно недавно. В изменение городских территорий уже на этапе проектирования вовлекаются различные группы пользователей: жители, городские сообщества, проектные и сервисные организации, представители органов местного управления. Какие вопросы являются самыми актуальными, чего нужно больше — деревьев, воркаут-зон или парковочных мест, можно выяснить до начала благоустройства.

Пять нестандартных решений

Площадки в районах Лосиноостровский, Марьино, Кузьминки, Бибирево и Рязанский выбрали на основании целого ряда параметров: удалённость районов, устаревшее оборудование, площадь двора не менее 1 га, сложившееся активное сообщество жителей.

© Правительство Москвы

Для работы над пилотным проектом выбрали пять архитектурных команд, которые раньше работали над усадьбой «Люблино», парком света в Бибиреве, парками «Братеевская пойма», «Терлецкая дубрава», «Кузьминки», сквером «Огородная слобода» на Чистых прудах, дизайн-заводом «Флакон», другими проектами.

С февраля по апрель были собраны и проанализированы мнения и пожелания жителей ближайших домов. Сессии прошли как в виде очных встреч на площадках районных центров и библиотек, так и в онлайн-форматах после введения режима обязательной самоизоляции.

Задача архитекторов на первых встречах с жителями — понять, как двор используется сегодня, что жителям нравится во дворе, а что необходимо изменить. На основе мнений жителей составлялись концепции изменений, которые впоследствии корректировались по итогам следующих встреч и обсуждений.

Оказалось, что больше всего людей волновали вопросы озеленения, сокращения сквозного трафика автомобилей во дворах, обустройства зон отдыха как для детей, так и для пожилых жителей. Самыми активными участниками обсуждений становились те, кто больше всего времени проводит во дворе: мамы с детьми-дошкольниками, люди старшего возраста и автолюбители.

От проекта к реализации

Команды архитекторов брали за основу не какие-то наработанные решения или уже состоявшиеся проекты, а сохранение идентичности места. Например, специалисты бюро «Дружба», работая над проектом двора на ул. Норильской в Лосиноостровском районе, оттолкнулись от дачного прошлого этой местности (отсюда и название проекта — «Дача во дворе»). Здесь пространство формируют цветущие деревья и кустарники, превращая площадки в «зелёные кабинеты», каждый из которых — отдельная функциональная зона, соединенная с другими сетью тропинок. Здесь и уютный «домик на дереве» для малышей, и природная игровая площадка для детей постарше, и зона отдыха в тени фруктовых деревьев.

© Правительство Москвы

Архитекторы бюро UTRO разрабатывали узнаваемый стиль двора «с нуля» и привносили в пространство больше ярких красок, о чем их настойчиво просили жители. В концепции «Васильцовский цвет» для двора на ул. Васильцовский Стан в Рязанском районе основной акцент был сделан на озеленении и ландшафтном дизайне. Кроме того, совместно с жителями был выбран графический принт с растительным узором для украшения покрытия детских и спортивных площадок.

Во дворе появятся площадки для детей разных возрастов, памп-трек для подростков, зона с качелями, площадка для воркаута. Много внимания было уделено обеспечению безопасности жителей во дворе. Так, текущее расположение спортивной коробки во дворе способствовало появлению темных проходов между коробкой и заборами. Архитекторы поменяли расположение коробки, оснастили ее прозрачным шумозащитным экраном (который будет выглядеть как арт-объект), а вокруг коробки проложили беговую дорожку.

Концепция двора в Кузьминках, над которой работала команда бюро «Народный архитектор», название «Двор с холмом» получила неслучайно: в основу проекта положен естественный перепад высот на участке, который достигает трёх метров: архитекторы решили сделать холм игровой площадкой. Для детей во дворе предусмотрели лазалки, встроенные батуты, горки, качели. Площадка для малышей с одной стороны «укрыта» удобной перголой-беседкой, а с другой стороны дополнена длинной скамейкой, что позволит отдохнуть и родителям. Кроме того, двор дополнили кольцевым прогулочным маршрутом длиной около 200 м, где можно будет без помех гулять с коляской, учиться кататься на велосипеде или совершать пробежки.

Двор по ул. Коненкова в Бибирево не только дополнили новыми игровыми зонами и пространством для воркаута — была решена задача сделать это пространство именно двором, а не местом для транзита автомобилей, объезжающих светофор на высокой скорости. Название проекта «Двор — точка сборки» как раз подразумевало создание во дворе возможностей для общего досуга.

Проект бюро Megabudka для двора на Новочеркасском бульваре в Марьино был сложен, поскольку небольшую площадь двора нужно было сделать отвечающей запросам большого количества людей. Тогда архитекторы решили разделить двор на небольшие функциональные зоны-«островки» под условным названием «Двор-архипелаг». Удалось не только разделить зоны тихого и активного отдыха, проект наполнили подвесными лавками и качелями. Важной особенностью концепции стала трансформируемость пространства — возможность заменить подвесные элементы на любые другие объекты, необходимые жильцам.