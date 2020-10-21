Архитектор рассказал о развитии Москвы за время работы Собянина на посту мэра

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RT
Профессор Московского архитектурного института Сергей Ткаченко в беседе с RT рассказал о достижениях московской градостроительной политики в течение десяти лет работы Сергея Собянина в должности мэра Москвы.
Архитектор рассказал о развитии Москвы за время работы Собянина на посту мэра
  • РИА Новости

Комментируя достижения в сфере благоустройства столицы, архитектор особо отметил развитие транспортной инфраструктуры.

«Я оцениваю достаточно высоко… Была продуманная стратегия, которая основывалась на преемственности, развитии. Вполне можно поставить высокую отметку тому, что сейчас делается в сфере градостроительства», — сказал он.

Специалист также обратил внимание на то, что все архитектурные решения базируются на точных расчётах специалистов этой области.

«В 2012 году был конкурс на развитие Московской агломерации, мы с французскими коллегами победили, и наши проекты были признаны лучшими... Градостроительная стратегия, которую проводит правительство Москвы, именно с точки зрения развития присоединённых территорий и развития самого «старого» города практически полностью совпадает с тем, что было у нас в этом конкурсном проекте. Очень радует… что не пропадает то, что делалось специалистами, чтобы города развивался», — поделился Ткаченко.

21 октября 2010 года Сергей Собянин вступил в должность мэра Москвы.

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