Больницы Петербурга получат дополнительное оборудование и средства индивидуальной защиты
- РИА Новости
Об этом сообщает ФБА «Экономика сегодня».
Средства выделят из резервного фонда. Всего планируется направить более 34 млн рублей.
В частности, пять лабораторий получат технику для диагностики COVID-19 с помощью метода ПЦР.
Ещё 2 млрд рублей предоставят на закупку масок и костюмов для медперсонала и пациентов больниц.
Ранее портал «Невские новости» сообщал, что в лабораториях Санкт-Петербурга провели 30 195 тестов на коронавирусную инфекцию.