Больницы Петербурга получат дополнительное оборудование и средства индивидуальной защиты

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Больницам Санкт-Петербурга предоставят дополнительное лабораторное оборудование и средства индивидуальной защиты. Соответствующий документ подписал губернатор Александр Беглов.
Больницы Петербурга получат дополнительное оборудование и средства индивидуальной защиты
  • РИА Новости

Об этом сообщает ФБА «Экономика сегодня».

Средства выделят из резервного фонда. Всего планируется направить более 34 млн рублей.

В частности, пять лабораторий получат технику для диагностики COVID-19 с помощью метода ПЦР.

Ещё 2 млрд рублей предоставят на закупку масок и костюмов для медперсонала и пациентов больниц.

Ранее портал «Невские новости» сообщал, что в лабораториях Санкт-Петербурга провели 30 195 тестов на коронавирусную инфекцию.

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