Вирусолог оценил ситуацию с пандемией в России

Профессор НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи вирусолог Анатолий Альтштейн оценил ситуацию с пандемией в России.

«Я не верю, что можно предсказать день, когда будет пик эпидемии или когда она закончится. Но я не располагаю точными данными, чтобы говорить о цифрах», — заявил он в беседе с НСН.

По его предположению, наивысшая ежедневная цифра может быть к концу ноября, а затем возможно плато.

Альтштейн также отметил, что не стоит думать о том, что в случае жёсткого карантина пандемия сразу исчезнет.

Ранее газета «Утро.ру» сообщала, что в России за сутки выявили 15 700 случаев COVID-19.