Вирусолог оценил ситуацию с пандемией в России

Короткая ссылка
Профессор НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи вирусолог Анатолий Альтштейн оценил ситуацию с пандемией в России.
Вирусолог оценил ситуацию с пандемией в России
  • Reuters

«Я не верю, что можно предсказать день, когда будет пик эпидемии или когда она закончится. Но я не располагаю точными данными, чтобы говорить о цифрах», — заявил он в беседе с НСН.

По его предположению, наивысшая ежедневная цифра может быть к концу ноября, а затем возможно плато.

Альтштейн также отметил, что не стоит думать о том, что в случае жёсткого карантина пандемия сразу исчезнет.

Ранее газета «Утро.ру» сообщала, что в России за сутки выявили 15 700 случаев COVID-19.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить