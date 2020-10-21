Религиовед назвал протоиерея Смирнова талантливым и ярким проповедником

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Анастасия Румянцева
Руководитель Центра по изучению проблем религии и общества Института Европы РАН Роман Лункин прокомментировал в беседе с RT сообщение о смерти почётного председателя патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерея Димитрия Смирнова.
Религиовед назвал протоиерея Смирнова талантливым и ярким проповедником
  • РИА Новости

«Это, прежде всего, талантливый и яркий проповедник. Мне посчастливилось слушать его проповеди вживую. Я впервые столкнулся с отцом Дмитрием Смирновом, ещё когда учился в начале 90-х годов в школе. Он как раз тогда, когда распался Советский Союз, уже начинал свою деятельность: и проповедническую, и, в том числе, церковно-общественную», — отметил Лункин.

По его словам, в рамках проповеднической деятельности Смирнова основным его качеством было «пробуждение сознания людей».

«Пробуждение сознания от спячки. Именно поэтому многие его проповеди в каком-то смысле с острыми ироничными выражениями, которые иногда кажутся радикальными. Но я бы назвал это проповедническими парадоксами, которые ставят перед людьми жизненно важные вопросы», — добавил эксперт.

Лункин также добавил, что Смирнов создал приходской комплекс из целого ряда приходов. 

«Это приход, который выходит за свои рамки. Там есть и молодёжное движение, и киноклуб, есть православный культурный центр с православным театром, где ставят русскую классику... Это такой приход нового типа», — заключил он. 

Почётный председатель патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Димитрий Смирнов умер на 70-м году жизни.

В августе Смирнов был освобождён от должности главы патриаршей комиссии по состоянию здоровья.

В мае сообщалось, что он перенёс заболевание коронавирусной инфекцией.

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