Умер протоиерей Димитрий Смирнов

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RT
Почётный председатель патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Димитрий Смирнов умер на 70-м году жизни. Об этом сообщил пресс-секретарь Синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению РПЦ Василий Рулинский.
Умер протоиерей Димитрий Смирнов
  • globallookpress.com
  • © Pravda Komsomolskaya/Russian Look

«Сейчас стало известно о смерти отца Димитрия Смирнова. Царствие небесное дорогому батюшке», — написал он в Telegram.

По его словам, владыка в Южно-Сахалинске совершил панихиду по новопреставленному.

В августе священнослужитель был освобождён от должности главы комиссии по состоянию здоровья.

В мае сообщалось, что он перенёс заболевание коронавирусной инфекцией.

Смирнов был рукоположен в сан священника в 1979 году. Ряд его высказываний широко обсуждался в СМИ.

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