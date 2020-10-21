Умер протоиерей Димитрий Смирнов

Почётный председатель патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Димитрий Смирнов умер на 70-м году жизни. Об этом сообщил пресс-секретарь Синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению РПЦ Василий Рулинский.

«Сейчас стало известно о смерти отца Димитрия Смирнова. Царствие небесное дорогому батюшке», — написал он в Telegram.

По его словам, владыка в Южно-Сахалинске совершил панихиду по новопреставленному.

В августе священнослужитель был освобождён от должности главы комиссии по состоянию здоровья.

В мае сообщалось, что он перенёс заболевание коронавирусной инфекцией.

Смирнов был рукоположен в сан священника в 1979 году. Ряд его высказываний широко обсуждался в СМИ.