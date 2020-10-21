Умер протоиерей Димитрий Смирнов
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- © Pravda Komsomolskaya/Russian Look
«Сейчас стало известно о смерти отца Димитрия Смирнова. Царствие небесное дорогому батюшке», — написал он в Telegram.
По его словам, владыка в Южно-Сахалинске совершил панихиду по новопреставленному.
В августе священнослужитель был освобождён от должности главы комиссии по состоянию здоровья.
В мае сообщалось, что он перенёс заболевание коронавирусной инфекцией.
Смирнов был рукоположен в сан священника в 1979 году. Ряд его высказываний широко обсуждался в СМИ.