Протоиерей Смирнов освобождён от должности главы патриаршей комиссии

Глава патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Димитрий Смирнов освобождён от должности по состоянию здоровья, следует из постановления Священного синода РПЦ.

«Освободить протоиерея Димитрия Смирнова от должности председателя патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства согласно поданному прошению», — говорится в сообщении.

Согласно постановлению, Смирнова назначили почётным председателем соответствующей патриаршей комиссии.

В начале 2020 года Смирнов высказался против гражданских браков, сравнив женщин с «бесплатными проститутками».

Комментируя свои слова, он отмечал, что мужчины перестали быть главой семьи и стали «национальной катастрофой».