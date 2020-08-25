Протоиерей Смирнов освобождён от должности главы патриаршей комиссии
- © Сергей Пятаков
- РИА Новости
«Освободить протоиерея Димитрия Смирнова от должности председателя патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства согласно поданному прошению», — говорится в сообщении.
Согласно постановлению, Смирнова назначили почётным председателем соответствующей патриаршей комиссии.
В начале 2020 года Смирнов высказался против гражданских браков, сравнив женщин с «бесплатными проститутками».
Комментируя свои слова, он отмечал, что мужчины перестали быть главой семьи и стали «национальной катастрофой».