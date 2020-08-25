Протоиерей Смирнов освобождён от должности главы патриаршей комиссии

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Глава патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Димитрий Смирнов освобождён от должности по состоянию здоровья, следует из постановления Священного синода РПЦ.
Протоиерей Смирнов освобождён от должности главы патриаршей комиссии
  • © Сергей Пятаков
  • РИА Новости

«Освободить протоиерея Димитрия Смирнова от должности председателя патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства согласно поданному прошению», — говорится в сообщении.

Согласно постановлению, Смирнова назначили почётным председателем соответствующей патриаршей комиссии.

В начале 2020 года Смирнов высказался против гражданских браков, сравнив женщин с «бесплатными проститутками».

Комментируя свои слова, он отмечал, что мужчины перестали быть главой семьи и стали «национальной катастрофой».

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