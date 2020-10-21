В Новосибирской области вводят двухнедельные каникулы в школах

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В Новосибирской области в рамках противодействия распространению коронавируса принято решение объявить школьные каникулы с 26 октября на две недели. Об этом сообщили в областном правительстве.
В Новосибирской области вводят двухнедельные каникулы в школах
  • РИА Новости

«По итогам заседания штаба принято решение с 26 октября вывести на каникулы все общеобразовательные школы в полном объёме. Осенние каникулы продлятся по 9 ноября», — говорится в сообщении.

Отмечается, что также решено перевести в дистанционный режим первые курсы учреждений среднего профессионального образования.

Кроме того, будет ограничена работа организаций общественного питания и ночных клубов.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что школьники 6—11-х классов в столице перейдут на дистанционное обучение с 19 октября по 1 ноября

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