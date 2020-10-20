В Госдуме прокомментировали идею ввести вычет по НДФЛ для занимающихся спортом

Депутат Госдумы Светлана Журова прокомментировала идею ввести вычет по НДФЛ для граждан, занимающихся физкультурой и спортом.

«Я убеждена, что это хорошая инициатива, потому что если у нас на медицинские услуги есть такой вычет, то почему он не может быть на спорт, когда спорт — это профилактика того, чтобы как раз не оказаться в этих медицинских учреждениях? Абсолютно нормальная инициатива», — заявила она в беседе с Inforeactor.

По её словам, такой вычет может позволить приобрести дополнительную экипировку, например кроссовки.

Журова также выразила надежду, что это затронет не только взрослых, но и детей.

«Потому что если у родителей, допустим, имеется какая-то корпоративная возможность заниматься спортом, а дети их занимаются платно в каких-то секциях, это тоже должно быть включено в налоговый вычет», — пояснила она.

Ранее правительственная комиссия по законопроектной деятельности рассмотрела инициативу внесения изменений в Налоговый кодекс, согласно которым граждане, занимающиеся физкультурой и спортом, могут претендовать на вычет по НДФЛ.