В Госдуме прокомментировали идею ввести вычет по НДФЛ для занимающихся спортом

Короткая ссылка
Депутат Госдумы Светлана Журова прокомментировала идею ввести вычет по НДФЛ для граждан, занимающихся физкультурой и спортом.
В Госдуме прокомментировали идею ввести вычет по НДФЛ для занимающихся спортом
  • РИА Новости

«Я убеждена, что это хорошая инициатива, потому что если у нас на медицинские услуги есть такой вычет, то почему он не может быть на спорт, когда спорт — это профилактика того, чтобы как раз не оказаться в этих медицинских учреждениях? Абсолютно нормальная инициатива», — заявила она в беседе с Inforeactor.

По её словам, такой вычет может позволить приобрести дополнительную экипировку, например кроссовки.

Журова также выразила надежду, что это затронет не только взрослых, но и детей.

«Потому что если у родителей, допустим, имеется какая-то корпоративная возможность заниматься спортом, а дети их занимаются платно в каких-то секциях, это тоже должно быть включено в налоговый вычет», — пояснила она.

Ранее правительственная комиссия по законопроектной деятельности рассмотрела инициативу внесения изменений в Налоговый кодекс, согласно которым граждане, занимающиеся физкультурой и спортом, могут претендовать на вычет по НДФЛ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить