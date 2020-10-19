Власти Петербурга рассказали, как отличить волонтёров от мошенников
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Об этом сообщает kp.ru.
«В Петербурге мошенники часто представляются волонтёрами. Важно помнить, что волонтёры никогда не заходят в квартиру или дом», — заявили в комитете по молодёжной политике и взаимодействию с общественными организациями.
Настоящие добровольцы не придут, если не оставлены заявки на продукты и лекарства по официальному номеру горячей линии.
У каждого волонтёра есть бейдж с индивидуальным номером и голограммой, а также паспорт. Кроме того, доброволец сообщит номер заявки.
Как сообщал «ПолитЭксперт», специалист Роскачества Алеся Боровикова рассказала, как обезопасить себя от телефонных мошенников.